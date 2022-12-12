Источник: Круговой отказался переходить в «Локомотив» в аренду из «Зенита»
Поделиться
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой отказался от перехода на правах аренды в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, Круговой был приоритетом «Локомотива» на приобретение в зимнее трансферное окно с целью усиления проблемной позиции команды — левого защитника. Но дальше переговоров с игроком трансфер не дошёл — сторона Кругового не проявила заинтересованности в предложении.
После отказа Кругового главным кандидатом на переход в «Локомотив» называется защитник «Крыльев Советов» Александр Горшков.
Круговой провёл 15 матчей в текущем сезоне за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13
Партнерский контент