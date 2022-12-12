Источник: Круговой отказался переходить в «Локомотив» в аренду из «Зенита»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой отказался от перехода на правах аренды в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Круговой был приоритетом «Локомотива» на приобретение в зимнее трансферное окно с целью усиления проблемной позиции команды — левого защитника. Но дальше переговоров с игроком трансфер не дошёл — сторона Кругового не проявила заинтересованности в предложении.

После отказа Кругового главным кандидатом на переход в «Локомотив» называется защитник «Крыльев Советов» Александр Горшков.

Круговой провёл 15 матчей в текущем сезоне за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.