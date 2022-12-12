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Д. Билялетдинов: «Локомотиву» пока рановато брать Пиняева для решения задач этого сезона

Д. Билялетдинов: «Локомотиву» пока рановато брать Пиняева для решения задач этого сезона
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об информации об интересе московского клуба к нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Думаю, в «Локомотиве» хотят взять Пиняева с расчётом на перспективу. Но есть ли сейчас время на перспективы, когда надо выходить на другое место в чемпионате? Хорошая ли это ставка? Я не знаю. В плане решения задач этого сезона пока рановато.

Если на перспективу, то это, безусловно, хорошо. Надо понять, будет ли несколько опытных человек и пара молодых. Это будет одна история. Если брать только молодёжь, то не спасёшься», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что «Локомотив» сделал предложение о переходе Пиняева, однако оно было отклонено.

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