Александр Тихонов: биатлон сейчас для россиян интереснее чемпионата мира по футболу

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что ЧМ-2022 по футболу менее интересен для жителей России, чем выступления российских биатлонистов.

«Биатлон сейчас для россиян интереснее чемпионата мира по футболу. Когда нет своих, то болеть не за кого. Мы патриоты! Какой футбол вообще?! Если мы не можем выйти из группы, то это просто позор.

Я как динамовец дружил с Львом Ивановичем Яшиным. Бывал у него дома, часами, бывало, беседовали за рюмкой в период развала Союза. Вот это был футбол!» — приводит слова Тихонова Legalbet.

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований. Таким образом, сборная России лишилась шанса сыграть в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022 и пропустила турнир.