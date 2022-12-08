Фабрицио Романо рассказал, сколько может стоить трансфер Жоау Феликса

Журналист Фабрицио Романо поделился мнением о стоимости португальского нападающего Жоау Феликса.
«Шансы на то, что Жоау Феликс покинет «Атлетико» в 2023 году, определенно есть. Клуб будет просить больше 100 млн евро – около 120 млн. А дальше все будет зависеть от предложений.
Пока рано говорить, куда он уйдет, его агент изучает ситуацию на рынке и общается со многими клубами. Феликс мечтает однажды поиграть в АПЛ», – написал Романо в колонке для Caught Offside.
В данный момент Феликс находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. На счету 23-летнего футболиста один гол и две результативные передачи в трёх матчах. Следующую встречу его команда проведёт в рамках 1/4 финала турнира, где сыграет с Марокко.
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