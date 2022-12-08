Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо рассказал, сколько может стоить трансфер Жоау Феликса

Фабрицио Романо рассказал, сколько может стоить трансфер Жоау Феликса
Комментарии

Журналист Фабрицио Романо поделился мнением о стоимости португальского нападающего Жоау Феликса.

«Шансы на то, что Жоау Феликс покинет «Атлетико» в 2023 году, определенно есть. Клуб будет просить больше 100 млн евро – около 120 млн. А дальше все будет зависеть от предложений.

Пока рано говорить, куда он уйдет, его агент изучает ситуацию на рынке и общается со многими клубами. Феликс мечтает однажды поиграть в АПЛ», – написал Романо в колонке для Caught Offside.

В данный момент Феликс находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. На счету 23-летнего футболиста один гол и две результативные передачи в трёх матчах. Следующую встречу его команда проведёт в рамках 1/4 финала турнира, где сыграет с Марокко.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Феликс не стал комментировать свой возможный уход из «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022