Возвращение Нюбеля — приоритет «Баварии». Клуб обязан выплатить «Монако» компенсацию

Мюнхенская «Бавария» намерена вернуть находящегося в аренде во французском «Монако» вратаря Александра Нюбеля. Он должен заменить в воротах немецкой команды Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, возвращение Нюбеля — приоритет для «Баварии». Однако за досрочное возвращение футболиста из аренды немцы должны будут заплатить компенсацию: в соглашении между командами не была прописана опция возвращения Нюбеля.
Ранее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
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