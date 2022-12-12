Роналдо: некоторые вещи в Килиане Мбаппе напоминают о моей игре

Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о французском нападающем Килиане Мбаппе.



«Он лучший на этом чемпионате мира. Мбаппе впечатляет, замечательно наблюдать за его игрой. Франция является главным фаворитом и показывает это от матча к матчу. Мбаппе как будто заведённый, он играет быстро, но делает это лучше других. Дело не только в силе и скорости, можно увидеть, куда он направляет мяч при завершении атак. Некоторые вещи в Килиане напоминают о моей игре. Он знает, как использовать свой потенциал. Наблюдать за ним на поле – впечатляюще», — приводит слова Роналдо Marca.



Франция в полуфинале чемпионата мира встретится со сборной Марокко. Игра пройдёт в среду, 14 декабря (22:00 мск).

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