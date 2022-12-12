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Новый тренер сборной Испании не исключил возможность возвращения Серхио Рамоса в команду

Новый тренер сборной Испании не исключил возможность возвращения Серхио Рамоса в команду
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Новый главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о возможном возвращении защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса в национальную команду.

«Раньше я работал в командах, в которых были возрастные ограничения, но теперь у меня есть возможность выбрать любого футболиста. Я не закрываю двери ни перед кем. Я убеждён в пользе молодых игроков, но также верю и в опытных футболистов, которые многое дали этой сборной и продолжают играть на высоком уровне.

Может ли Рамос вернуться в сборную? Да. Почему нет, если он будет в хорошем состоянии? Конечно, может. У всех футболистов, которые находятся в хорошей форме, есть шанс попасть в национальную команду», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба сборной Испании.

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