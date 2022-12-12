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Журналист Йохан Дерксен: как только Промес приезжает в Нидерланды, его арестовывают

Журналист Йохан Дерксен: как только Промес приезжает в Нидерланды, его арестовывают
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Нидерландский журналист Йохан Дерксен высказал мнение, что в стране никто не ждёт форварда «Спартака» Квинси Промеса, и если футболист получит российское гражданство, это будет хорошей новостью. Ранее сообщалось, что красно-белые инициировали процедуру получения российского паспорта для футболиста.

В Нидерландах Промеса подозревают в покушении на убийство двоюродного брата, а также подозревают в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

«Давайте порадуемся, если это сработает. Тогда мы избавимся от него, я думаю, в Нидерландах его больше никто не ждёт. Россия не выдаст его, а он никогда не вернётся в нашу страну. Потому что, как только Промес приезжает сюда, его арестовывают», — заявил журналист в эфире SBS 6.

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