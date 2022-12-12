Златко Далич: Аргентина испытывает большее давление, чем сборная Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии полуфинального матча чемпионата мира с Аргентиной выразил мнение, что соперник испытывает большее давление, чем его команда.
«Мы попали в четвёрку лучших сборных мира, для Хорватии это большой успех. Очень важно, что мы выиграли два матча плей-офф подряд. Но мы хотим большего. Мы встретимся с великой Аргентиной во главе с Лионелем Месси. На них больше давления.
Мы знаем, как они играют и в каком направлении строят игру.
Я оптимист и верю в своих игроков. Они показали свой уровень и характер. Без этого мы бы не попали в полуфинал. Мы не будем подстраиваться под соперника, будем играть в свой футбол и добиваться результата», — приводит слова Далича Index.
Хорватия и Аргентина проведут полуфинальный матч чемпионата мира завтра, 13 декабря (22:00 мск).
Главному тренеру сборной Хорватии Даличу подарили книгу о Нетто
- 12 декабря 2022
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