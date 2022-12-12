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Червиченко: ужасно не хочется верить в финал ЧМ-2022 Хорватия — Марокко, как в конец света

Червиченко: ужасно не хочется верить в финал ЧМ-2022 Хорватия — Марокко, как в конец света
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира в Катаре.

«Что касается финала Хорватия — Марокко, то чемпионат мира показывает, что может быть что угодно. Ужасно не хочется в это верить, как в конец света. Хочется верить, что мы увидим финал в исполнении Франции и Аргентины», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первой полуфинальной встрече мундиаля сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Встреча запланирована на завтра, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Другую пару составили команды Франции и Марокко. Они сыграют днём позже, 14 декабря. Начало матча также запланировано на 22:00 мск.

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