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Карло Анчелотти: Модрич показал эффектное выступление с бразильцами. Он мастер футбола

Карло Анчелотти: Модрич показал эффектное выступление с бразильцами. Он мастер футбола
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что особенно его порадовало во время проходящего в Катаре чемпионата мира.

«Думаю, что важно особенно выделить качество вратарского исполнения, особенно в серии послематчевых пенальти. Боно, Ливакович и Мартинес сыграли решающую роль.

Также хочется прокомментировать тонкость, которую продемонстрировал Неймар в своём голе за Бразилию в матче с Хорватией. И, конечно же, эффектное выступление Луки Модрича в этой же встрече с бразильцами. Он мастер футбола, особенно в центре поля. Также хочу выделить фантастическую самоотдачу и отношение к игре сборной Марокко. Мои им поздравления», — написал Анчелотти на своей странице в социальных сетях.

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