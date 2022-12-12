Карло Анчелотти: Модрич показал эффектное выступление с бразильцами. Он мастер футбола
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что особенно его порадовало во время проходящего в Катаре чемпионата мира.
«Думаю, что важно особенно выделить качество вратарского исполнения, особенно в серии послематчевых пенальти. Боно, Ливакович и Мартинес сыграли решающую роль.
Также хочется прокомментировать тонкость, которую продемонстрировал Неймар в своём голе за Бразилию в матче с Хорватией. И, конечно же, эффектное выступление Луки Модрича в этой же встрече с бразильцами. Он мастер футбола, особенно в центре поля. Также хочу выделить фантастическую самоотдачу и отношение к игре сборной Марокко. Мои им поздравления», — написал Анчелотти на своей странице в социальных сетях.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:00
-
18:59
-
18:49
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:02
-
17:47
-
17:46
Партнерский контент