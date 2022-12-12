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«Это шок! Только Франция смогла сохранить статус фаворита». Анчелотти — о сенсациях ЧМ

«Это шок! Только Франция смогла сохранить статус фаворита». Анчелотти — о сенсациях ЧМ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от проходящего в Катаре чемпионата мира.

«Мы все, скорее всего, ожидали увидеть чемпионат мира без особых сюрпризов, а тут такой шок! Марокко выходит в полуфинал, обыграв Испанию и Португалию, а Хорватия по пенальти обыграла пятикратного чемпиона Бразилии. Только Франция смогла сохранить звание фаворита благодаря отличному голу Тчуамени и демонстрации своей технической и физической силы как команды», — написал наставник «сливочных» на своей официальной странице в социальных сетях.

В полуфинальных матчах чемпионата мира Аргентина сыграет с Хорватией, а Франция с Марокко, первая встреча пройдёт 13 декабря, а вторая 14 числа соответственно. Решающий матч за звание чемпиона мира состоится 18 декабря.

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