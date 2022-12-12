Форвард «Лацио» Иммобиле: всегда восхищался Марадоной и ван Бастеном
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мнением о самых памятных матчах в футболке «орлов, а также о том, какими легендами футбола он вдохновлялся.
«С наибольшим удовольствием вспоминаю свой дебют в Серии А и в сборной. Также памятны матчи, где мне удалось забить, в том числе в дерби с «Ромой», эти самые красивые. Мне всегда нравилось играть против сильных игроков: одним из таких является Джорджо Кьеллини. Также с удовольствием вспоминаю дубль, забитый на стадионе «Ювентуса»: это было волнительно.
Кем всегда восхищался? Теми, кто создавал историю футбола — Марадоной и ван Бастеном. Мне не посчастливилось полюбоваться их подвигами, но мы всегда можем это сделать благодаря видеозаписям», — цитирует Иммобиле Pazzi Di Fanta.
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