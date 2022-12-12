Вингер Бразилии Родриго — Неймару: прости, что отложили реализацию твоей мечты
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Вингер сборной Бразилии Родриго выразил слова сожаления нападающему «селесао» Неймару после вылета команды с чемпионата мира по футболу.
«Прости за всё, и особенно за то, что отложил реализацию твоей мечты. Я надеюсь, что ты продолжишь выступать за нас, чтобы мы могли побеждать вместе», — приводит слова Родриго ESPN FC.
Сборная Бразилии уступила в четвертьфинале мундиаля Хорватии в серии послематчевых пенальти — 2:4. По ходу встречи латиноамериканцы вышли вперёд благодаря голу Неймара в овертайме, но за несколько минут до финального свистка «шашечные» сравняли — отличился Бруну Петкович. В серии пенальти Родриго и Маркиньос не смогли переиграть голкипера Доминика Ливаковича, который уверенно отразил удары бразильских игроков.
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