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Кан — о Ливаковиче: человек, остановивший Бразилию, для меня будет героем

Кан — о Ливаковиче: человек, остановивший Бразилию, для меня будет героем
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу сборной Хорватии Доминику Ливаковичу.

«Человек, который остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное начиная с 2002 года. Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И всё, конец. Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину. Ну и, конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит», — приводит слова Кана «Российская газета».

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется Ливаковичем, который играет за загребское «Динамо». Сообщалось, что голкипер может перейти в немецкий клуб в связи с травмой вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, из-за которой он выбыл до конца текущего сезона.

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