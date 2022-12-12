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Юрий Сёмин: сборная Марокко способна преподнести ещё один сюрприз

Юрий Сёмин: сборная Марокко способна преподнести ещё один сюрприз
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о сборной Марокко, которая стала одним из сюрпризов чемпионата мира в Катаре, выбив в плей-офф команды Испании и Португалии. В полуфинале турнира африканский коллектив сыграет с Францией.

«Мы видим, что все матчи на чемпионате мира, начиная с четвертьфиналов, проходят в очень упорной борьбе, и заранее предсказать что-то очень сложно. Велика вероятность, что и в полуфиналах мы увидим и дополнительное время, и серию пенальти.

Сборная Марокко способна преподнести ещё один сюрприз. Эта команда очень дисциплинирована, хорошо подготовлена физически. Марокканцы едины в стремлении сыграть как можно лучше. Поэтому всё может быть», – приводит слова Сёмина Vprognoze.ru.

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