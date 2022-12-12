Тело умершего в Катаре американского журналиста Гранта Уола вернули в США

Тело и вещи футбольного журналиста Гранта Уола, умершего во время четвертьфинального матча мундиаля между Нидерландами и Аргентиной (2:2 в основное время, 2:4 по пенальти), были возвращены в США. Об этом сообщает AP News со ссылкой на анонимного чиновника.
Останки журналиста прибыли утром в нью-йоркский аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди. Их сопровождал сотрудник американского посольства в Дохе, который также присматривал за телом Гранта после трагедии.
49-летний Уол был одним из журналистов, который способствовал популяризации футбола в Соединённых Штатах. Более 20 лет он писал для Sports Illustrated, а позже запустил собственный сайт. Незадолго до кончины журналист опубликовал статью о гибели филиппинского рабочего на тренировочной базе Саудовской Аравии во время группового этапа. Брат Уола сообщал, что журналист регулярно получал угрозы во время освещения событий чемпионата мира.
- 12 декабря 2022
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