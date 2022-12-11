Свидетель рассказал подробности о смерти американского журналиста на матче ЧМ-2022

Журналист Джош Гланси, который работал на матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Нидерландами, рассказал о деталях ситуации со своим коллегой – Грантом Уолом. Уол потерял сознание во время экстра-тайма, был доставлен в больницу и позже скончался.



«Почему не было дефибриллятора? Это вопрос, который мы задавали друг другу, потому что все попытки медиков привести Гранта в чувство не давали результата. На современном стадионе стоимостью в миллиард долларов, который включает в себя роскошный VIP-люкс со спальней, на арене, которая примет финал чемпионата мира, дефибриллятора нет под рукой. Прошло много времени, мы ожидали, что дефибриллятор появится, но этого так и не случилось», — приводит слова Гланси People.



Брат Гранта Уола сообщил, что у него не было проблем со здоровьем. Он заявил, что не верит в естественную смерть брата, который «мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре».



Перед матчем сборных США и Уэльса журналист долгое время не мог попасть на стадион из-за футболки с радужным флагом.

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