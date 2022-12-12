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Глейзеры рассчитывают продать «Манчестер Юнайтед» в начале 2023 года

Глейзеры рассчитывают продать «Манчестер Юнайтед» в начале 2023 года
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Семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», планирует продать клуб до конца первого квартала 2023 года, сообщает Mirror со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что Raine Group, эксклюзивный финансовый консультант «Манчестер Юнайтед» по вопросам продажи клуба, установил цену в размере от £ 6 до £ 7 млрд, хотя изначально Глейзеры хотели выручить £ 9 млрд.

Глейзеры, которые находятся у руля «красных дьяволов» с 2005 года, в ноябре опубликовали заявление о готовности продать клуб.

Raine Group нацелен на завершение продажи в первом квартале 2023 года, хотя, согласно некоторым источникам, даже цена в £ 6-7 млрд является завышенной.

Отмечается, что Raine Group не будет работать в столь сжатые сроки, как в случае продажи «Челси» Романом Абрамовичем. Хотя сделка и планируется на первый квартал 2023 года, время периода продажи не будет жёстко ограничено.

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