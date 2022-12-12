«Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере Адриена Рабьо
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«Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо, сообщает Le10sport.
Сообщается, что хавбек, который демонстрирует яркую игру в текущем сезоне, привлёк внимание многих клубов. Парижане хотят осуществить переход футболиста, но могут столкнуться с конкуренцией со стороны клубов английской Премьер-лиги.
Контракт полузащитника с «Ювентусом» истекает летом будущего года.
В 11 матчах за «Ювентус» в Серии А Адриен Рабьо забил три гола и стал автором двух результативных передач.
В составе сборной Франции полузащитник продолжает борьбу за титул чемпиона мира. В пяти матчах на турнире он забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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