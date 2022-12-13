Бывший тренер Испании Энрике: смотрю на полуфиналистов и не вижу никого сильнее нас

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира, а также поделился мнением, что «Фурия Роха» показывала хорошее выступление на турнире.
«То, что пробуждает чемпионат мира, дух, которым дышат, — это уникальная вещь. Футбол — это вид спорта, в котором может победить команда, которая не атакует. Это не случай Марокко, у которого были свои шансы. У нас была очень молодая команда в течение четырёх лет, которая попала на чемпионат мира, и я чувствую, что мы потеряли очень хорошую возможность.
Смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, что мы упустили прекрасную возможность на этом турнире. За исключением тех 12 минут с Японией в начале второго тайма, я думаю, мы показывали хороший уровень, а затем с Марокко у нас были трудности. Я несу максимальную ответственность за результат и буду воспринимать происходящее позитивно», — приводит слова Энрике издание Мarca.
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