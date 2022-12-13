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Экс-форвард сборной Нидерландов: «Реал» хочет подписать Гакпо на место Бензема

Экс-форвард сборной Нидерландов: «Реал» хочет подписать Гакпо на место Бензема
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Экс-форвард сборной Нидерландов Рене ван де Керкхоф рассказал об интересе «Реала» к напающему ПСВ Коди Гакпо.

«У меня есть надежные источники в Испании, которые сообщили, что «Реал» хочет подписать Гакпо в качестве наследника Бензема.

Летом Коди сможет выбрать, куда ему отправляться дальше. И я тоже думаю, что «Реал» ему больше подходит, чем Англия», – приводит слова ван де Керкхофа Voetbalzone.

Сообщалось, что интерес к футболисту сборной Нидерландов также проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо принял участие в 24 матчах в составе ПСВ, забив 13 мячей и отдав 18 результативных передач. В составе национальной команды Нидерландов Гакпо трижды поражал ворота соперников на чемпионате мира.

Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии:

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