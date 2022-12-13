В финалах ЧМ с 1982 года играл минимум один игрок «Баварии» и «Интера». Серия продолжится

В каждом финале чемпионата мира, начиная с 1982 года, участвовал как минимум один игрок «Баварии» и «Интера», сообщает портал Squawka.
Серия продолжится и на мундиале в Катаре. В полуфиналах сыграют следующие игроки «Баварии»: хорват Йосип Станишич, французы Деотшанкюль Юпамекано, Кингсли Коман и Бенжамен Павар, а также марокканец Нуссайр Мазрауи. Цвета «Интера» защищают хорват Марсело Брозович и аргентинец Лаутаро Мартинес.
Первый полуфинальный матч чемпионата мира состоится сегодня, 13 декабря. В нём сыграют команды Хорватии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Вторую полуфинальную пару составили команды Франции и Марокко. Их матч состоится завтра, 14 декабря (22:00 мск).
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне
- 13 декабря 2022
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