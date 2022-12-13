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ПСВ может продать Гакпо в январе, но только за рекордную сумму

ПСВ может продать Гакпо в январе, но только за рекордную сумму
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Директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что форвард команды Коди Гакпо может быть продан в европейский топ-клуб в январе, но только за рекордную для клуба из Эйндховена сумму.

«Нужно быть реалистами. Стоимость Гакпо такова, что в Европе есть лишь 10–12 клубов, которые могут заплатить эту сумму. Цифры не обсуждались, но, если появится клуб, в который Коди хотел бы перейти, он уйдёт. Эти договорённости были достигнуты до того, как я начал работать в клубе.

В любом случае это должен быть рекордный трансфер для нас.

Судя по сообщениям СМИ кажется, что все клубы выстроились в очередь, но реальность такова, что мы не знаем о каком-либо интересе. Всё тихо. Я говорил с Коди, он уезжает в отпуск на 10 дней. Если что-то происходит, возможно, об этом известно игроку или его агенту, но не нам», — приводит слова Брандса Goal.

В пяти матчах на чемпионате мира в Катаре Гакпо забил за сборную Нидерландов три гола.

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