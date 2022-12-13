Ибрагимович — о Леау: он особенный и даже не представляет, насколько силён

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём одноклубнике — португальском футболисте Рафаэле Леау.

«Леау — особенный футболист, он даже не представляет, насколько он силён. Я посоветовал ему остаться в «Милане», здесь он счастлив», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

23-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за клуб он забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Леау заинтересованы практически все топ-клубы Европы.

В ноябре и декабре Леау находился в расположении сборной Португалии, которая выступала на чемпионате мира. Португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Марокко (0:1).

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: