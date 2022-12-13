41-летний Ибрагимович рассказал, почему не завершает карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о причинах продолжения своей карьеры. В октябре шведскому футболисту исполнился 41 год.

«Почему не завершаю карьеру? Потому что до сих пор чувствую адреналин, волнение болельщиков, запах поля. И потому, что я не удовлетворён, всегда хочу сделать больше. Так я чувствую себя живым.



Я решил сделать операцию не только для того, чтобы продолжать играть, но и для того, чтобы выздороветь, в последние шесть месяцев прошлого сезона я так много страдал! Я не хотел этого говорить, чтобы не вызывать негатив в команде», — приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.com.

В нынешнем сезоне Ибрагимович ещё не выходил на поле из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: