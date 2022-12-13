Бышовец объяснил, почему в матчах ЧМ-2022 иногда не хватает зрелищности

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил, почему некоторые команды играют на чемпионате мира — 2022 в незрелищный футбол. Специалист назвал несколько аспектов, влияющих на игру сборных во время мундиаля в Катаре.

«Мы видим, как команды после чемпионатов выступают. Идёт распределение нагрузки на два тайма, на подготовительное время. Аргентина досушивает после забитых мячей. Она засушила игру с голландцами, а потом раскрутилась после 2:2. Сама температура, климатические условия – это играет большую роль. Поэтому мы видим такой темп, распределение нагрузки на развитие атаки. Тактически отдать пространство и обороняться на своей половине поля очень сложно, необходимо прикладывать много усилий.

Поэтому медленное развитие атаки создаёт проблемы в зрелищности. В то же время мы видим, как команды находят в себе силы отыграться. Особенно Хорватия. Мы видели это в матче с Бразилией на последних минутах.

Важны и замены, которые тренеры делают по ходу игры, а также их количество. Это поддерживает темп игры», – приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.