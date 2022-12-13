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Бышовец: французам придётся очень сложно с Марокко

Бышовец: французам придётся очень сложно с Марокко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира – 2022, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. По мнению специалиста, именитым французам придётся нелегко в матче с крепкими марокканцами.

«Французам придётся очень сложно с Марокко. Индивидуальная скоростная работа и при стандартных положениях. У них игроки, которые могли бы играть и в сборной Испании, центрфорвард. Они оставили очень хорошее впечатление – всё рационально: распределение нагрузки между игроками. Главное – скорости, которые они предлагают. Они и были причиной их побед, прежде всего. В обороне они не пропускали мячей в свои ворота, один гол, и тот – самострел.

На чемпионатах мира я дважды был сам как игрок и как тренер. Мексика, Италия, Испания. Аргентина при Марадоне играли тоже в закрытую схему. За счёт Марадоны они добивались побед», – приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Напомним, встреча Франции и Марокко состоится завтра, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра – в 22:00 мск.

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