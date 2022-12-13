Франция – Марокко. Мбаппе поставит точку в сказке африканцев

14 декабря состоится матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Шансы марокканцев оцениваются аналитиками в 7.70. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко 14 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что матч чемпионата мира Франция – Марокко получится нерезультативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.16. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко (14.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре выходит на финишную прямую – осталось сыграть всего четыре встречи. Второй полуфинальный матч меньше всего интригует по вывеске, однако недооценивать градус предстоящей борьбы точно не стоит. Франция мечтает второй раз подряд выиграть ЧМ, а Марокко сделает всё, чтобы снова войти в историю. Стартовый свисток в игре будет дан в 22:00 мск.

Сборная Франции в роли действующего чемпиона смогла вновь удивить. Её часто списывали со счетов, отмечали перегорание Дидье Дешама и слабую мотивацию лидеров. К тому же команда отправлялась в Катар без ряда звёзд. Карим Бензема, Поль Погба не смогли поехать со сборной на ЧМ-2022. Тем не менее все опасения оказались напрасными.

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Франция полным ходом идёт за очередным трофеем. «Трёхцветные» в седьмой раз вышли в полуфинал чемпионата мира и стали первой за 24 года командой, которой удалось зайти так далеко в статусе чемпиона. В 1/4 финала Франция уверенно, пусть и не без приключений, обыграла Англию (2:1) и сейчас не позволяет усомниться в своём превосходстве.

Французы действительно очень хороши на ЧМ в последние годы. Они потерпели поражение только в матче с Тунисом за 12 последних встреч, но его можно считать досадным недоразумением. Оборона у них по-прежнему далека от идеала, ведь есть проблемы с правым флангом. Поэтому команда пропускала минимум гол в каждом матче на турнире. Однако крупных провалов пока не допускала, игра поставлена, и даже Дайо Юпамекано не ошибается.

Дешаму удалось правильно настроить команду. Нападение работает слаженно, а тройка Мбаппе — Жиру — Гризманн так или иначе находит пути к воротам через любую защиту. Не зря двое первых спорят за лидерство в гонке бомбардиров, забив в совокупности уже девять голов, а Гризманн является лучшим ассистентом с тремя передачами в активе. Именно от них ждут результатов и в этой встрече.

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И всё же нельзя не отметить, что Франция ещё не встречалась со столь оборонительным соперником, который не просто защищается всей командой, но и делает это тактически грамотно. В первую очередь надо напомнить, что сборная Марокко, уже превзошедшая любые ожидания, до сих пор не пропустила ни одного гола. Разумеется, исключая автогол в матче с Канадой. По оборонительным показателям марокканцы идут в топе среди всех сборных на ЧМ.

Марокко ворвался в четвёрку сильнейших в мире за счёт лучшего баланса и безумного настроя. Валид Реграги возглавил команду лишь в конце лета, но за короткий срок смог создать мощный контратакующий механизм. «Атласские львы» стали первой африканской сборной, одержавшей победу на чемпионате мира в основное время в плей-офф. При этом выигрывали они при разных сценариях.

В группе Марокко смог найти атакующий ресурс, чтобы дважды огорчить Бельгию, хладнокровно обыграл Испанию в серии пенальти, а также выстоял в меньшинстве с Португалией, пусть и недолго. Кроме того, подопечные Реграги проявили прекрасную эффективность впереди – в двух матчах плей-офф они владели мячом менее 25% времени, но регулярно находили свои шансы. Прекрасно работают фланги с Мазрауи и Хакими, а впереди связка Зиеша с Эн-Несири.

К слову, в этот раз обойтись без проблем марокканцам не получится, ведь из-за травмы под вопросом участие Нуссайра Мазрауи. Без футболиста «Баварии» вновь основная нагрузка по продвижению быстрых атак на флангах упадет на плечи Ашрафа Хакими. С португальцами команда справилась, однако оптимальным состав назвать было нельзя. Так или иначе, отличным командным взаимодействием у главной сенсации турнира получится компенсировать потерю одного игрока.

Списывать марокканцев со счетов – привычное дело перед каждым матчем. Однако их это не волнует, ведь сборная играет не ради титула, а для победы в конкретной игре. Всегда кажется, что вот сейчас запас прочности закончится и в финале мы увидим тех, кто привык там находиться. Естественно, Франция находится на другом уровне возможностей, и, самое главное, она игрой снова доказывает, что заслуживает чемпионства.

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Нет сомнений, что африканская сборная сыграет в привычном стиле, закрыв на замок свою штрафную, и вцепится в соперника в опорной зоне. Не исключено, что у «трёхцветных» будет минимум настоящих острых голевых моментов, поэтому речь о разгроме даже не идёт. Однако в полной мере сдержать Мбаппе и партнёров «атласским львам» не удастся – их сказке пора закончиться. Рассмотрим победу Франции в один мяч с коэффициентом 3.20.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко 14 декабря 2022 года

Второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре не обещает порадовать интригой, но точно не заставит скучать. Франция стремится ко второму финалу подряд, однако сейчас ей придётся столкнуться с самой организованной сборной на турнире. Марокко терять нечего, команда от матча к матчу старается сдерживать натиск фаворитов и не изменит себе на сей раз. Тем не менее исторического финала для африканской команды не будет.

Ставка: победа Франции в один мяч за 3.20.

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