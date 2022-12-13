Тренер Марокко Реграги: мы здесь, чтобы побеждать, а не владеть мячом

Главный тренер Марокко Валид Реграги высказался о стиле игры своей команды.

«Мы играем так, как умеем. Почему всех так волнует владение мячом? Владеть мячом 70% времени, чтобы дважды пробить по воротам? Что ж, я скажу Инфантино, чтобы командам с владением 60 и более процентов давали дополнительное очко. Мы здесь, чтобы побеждать, а не владеть. Если нам дадут мяч, что ж, попробуем сделать всё возможное, чтобы победить. Но я не думаю, что соперники это сделают. Да, «Сити» владеет мячом 70% времени. Но посмотрите на их игроков: с Де Брёйне и Бернарду Силвой вы будете владеть мячом, это нормально.

Знаю, что европейцы критикуют нашу игру. Мы должны побеждать для Африки, для развивающихся стран. Посмотрите на Францию против Англии: уступили по владению мячом, но выиграли. Они лучшие. Франция 2018 года была командой мечты. Дешам — лучший в мире. Надеюсь, что Франция не будет уважать нас завтра, иначе будет сложнее», — приводит слова тренера Marca.