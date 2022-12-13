Роман Широков: я почти не смотрю ЧМ-2022. За весь турнир посмотрел три или четыре матча

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что не слишком пристально следит за ЧМ-2022.

«Если честно, я почти не смотрю чемпионат мира. За весь турнир посмотрел три или четыре матча. И сегодня пока не планирую смотреть матч Аргентина — Хорватия», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Хорватия.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.



Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».