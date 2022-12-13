У пятерых игроков «МЮ» заканчивается срок контракта летом. Клуб постарается сохранить их
Поделиться
Ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» может потерять пятерых игроков. В конце сезона у Давида де Хеа, Люка Шоу, Фреда, Маркуса Рашфорда и Диогу Дало заканчивается срок контракта.
Руководство «Манчестер Юнайтед» прилагает все усилия, чтобы убедить игроков остаться.
«Мы ведём с ними переговоры о продлении контрактов, но ситуация под контролем, потому что у нас есть варианты для всех игроков и мы будем использовать эти варианты. Сможет ли «МЮ» сохранить Рашфорда? Я не могу ответить на этот вопрос. Он должен принять решение, и единственное, что мы можем сделать, это показать ему, что это лучший клуб, в котором он может быть», — приводит слова тренера команды Эрика тен Хага Manchester Evening News.
Сообщается, что интерес к Рашфорду проявляет «ПСЖ».
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:07
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:43
-
18:40
-
18:20
-
18:18
-
18:18
Партнерский контент