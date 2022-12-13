У пятерых игроков «МЮ» заканчивается срок контракта летом. Клуб постарается сохранить их

Ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» может потерять пятерых игроков. В конце сезона у Давида де Хеа, Люка Шоу, Фреда, Маркуса Рашфорда и Диогу Дало заканчивается срок контракта.

Руководство «Манчестер Юнайтед» прилагает все усилия, чтобы убедить игроков остаться.

«Мы ведём с ними переговоры о продлении контрактов, но ситуация под контролем, потому что у нас есть варианты для всех игроков и мы будем использовать эти варианты. Сможет ли «МЮ» сохранить Рашфорда? Я не могу ответить на этот вопрос. Он должен принять решение, и единственное, что мы можем сделать, это показать ему, что это лучший клуб, в котором он может быть», — приводит слова тренера команды Эрика тен Хага Manchester Evening News.

Сообщается, что интерес к Рашфорду проявляет «ПСЖ».