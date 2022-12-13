Ришарлисон сделал татуировку со своим изображением в окружении Роналдо и Неймара

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон выложил в соцсетях фото татуировки на спине.

На рисунке можно увидеть изображение Ришарлисона рядом с изображениями нападающего сборной Бразилии Неймара и бывшего бразильского игрока Роналдо. В нижней части изображён мальчик в футболке с фамилией Ришарлисона и номером девять. В верхнем правом углу можно увидеть часть бразильского флага, а в верхнем левом углу — послание от экс-футболиста Пеле. «Вы заставили Бразилию улыбаться», — написано в послании.

В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила турнир поражением в матче 1/4 финала с Хорватией.