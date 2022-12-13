Аргентина — Хорватия: Альварес укрепил преимущество южноамериканцев
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Сегодня, 13 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Хулиан Альварес укрепил преимущество в матче на 39-й минуте. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича.
Йосип Юранович не смог остановить его у линии штрафной, уже внутри штрафной Борна Соса выбил у форварда мяч, который отрикошетил в грудь Альвареса. Таким образом, мяч остался под контролем аргентинца, а тот отправил его в ворота, направив чуть выше голкипера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.
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- 13 декабря 2022
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