Отаменди — о сборной Аргентины: в нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Мы сильны как команда. Это самое важное. Мы надеялись на выход в финал.



Теперь постараемся сделать все возможное для достижения нашей цели. В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – приводит слова Отаменди официальный «твиттер» сборной Аргентины.



Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.



Сборная Аргентины победила команду Хорватии со счётом 3:0 и вышла в финал турнира.



Соперником южноамериканской команды станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Марокко.

Марокканские фанаты радуются победе сборной: