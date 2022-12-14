Отаменди — о сборной Аргентины: в нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Мы сильны как команда. Это самое важное. Мы надеялись на выход в финал.
Теперь постараемся сделать все возможное для достижения нашей цели. В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – приводит слова Отаменди официальный «твиттер» сборной Аргентины.
Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Сборная Аргентины победила команду Хорватии со счётом 3:0 и вышла в финал турнира.
Соперником южноамериканской команды станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Марокко.
Марокканские фанаты радуются победе сборной:
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