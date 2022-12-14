Тальяфико: то, что делают наши болельщики, – просто безумие, эта команда их не разочарует

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что делают наши болельщики, – просто безумие. Мы отдали все ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует.



Когда группа игроков едина, исполнители могут меняться, но мы все играем за одну команду. Мы идем за мечтой.



Просим людей продолжать болеть за нас, потому что мы будем и дальше выкладываться по полной. Мы хотим привезти кубок в Аргентину», – приводит слова Тальяфико официальный «твиттер» сборной Аргентины.



В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция — Марокко. Встреча пройдет сегодня, 14 декабря в 22:00 мск.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча: