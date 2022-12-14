Бистрович: интересно будет посмотреть гонку «Зенита» за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, высказался о шансах армейцев составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.



«В последние годы «Зенит» — фаворит, да. Но не гегемон. Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком» — и в ближайших сезонах, и этой весной. Борьба будет жёсткой до самого конца. Мне хочется, чтобы чемпионом стал ЦСКА!» — приводит слова Бистровича Sport24.



ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России после 17 туров на пятой позиции в турнирной таблице с 29 очками. ЦСКА восемь раз смог обыграть соперника в этом сезоне, пять раз сыграл вничью и в четырёх встречах уступил.