Данни: уверен, скоро Дзюба вернётся в футбол. Такой игрок не может быть не востребован

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни поделился мнением об Артёме Дзюбе.



«Уверен, что совсем скоро Дзюба найдёт себе команду и вернётся в футбол. Это вопрос времени. Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно. Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артёму не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества. Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок».



Напомним, Дзюба недавно покинул турецкий «Адана Демирспор». Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах). Сейчас Артём пребывает в статусе свободного агента.