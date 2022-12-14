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Кристиян Бистрович поделился мыслями о будущем в ЦСКА

Кристиян Бистрович поделился мыслями о будущем в ЦСКА
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Хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, высказался о своём будущем.

«Сейчас сложно говорить о будущем. Пока я в аренде в «Лечче» — до лета 2023-го. Иду от тренировки к тренировке, от игры к игре, а по окончании сезона буду выбирать идеальный вариант.

У меня до сих пор действует контракт с ЦСКА. Мне нравился каждый год, который я провёл в клубе — и жду, что проведу там время. Уже говорил, как мне нравилось в Москве и конкретно в ЦСКА. Но такова уж карьера футболиста: не знаешь, где окажешься в будущем. Всё будет видно летом, — приводит слова Бистровича Sport24.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провёл за «Лечче» 11 матчей. При этом игрок не сумел отметиться результативными действиями.

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