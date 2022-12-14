Бистрович сравнил РПЛ и Серию А

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, сравнил футбольные чемпионаты России и Италии. Футболист заявил, что в Серии А большинство команд играют в оборонительном стиле на результат, в отличие от России. Также Бистрович сравнил выступления за ЦСКА и «Лечче».

«Серия А на фоне РПЛ — космос? Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия — да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.



Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»… В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке. А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача — сохранить прописку в Серии А. «Лечче» важно каждое очко, ради этого приходится жертвовать в том числе игровым временем. Это отличное испытание и опыт — попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.



РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу… А меняешь страну — привыкаешь заново», — приводит слова Бистровича Sport24.