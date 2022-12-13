Бистрович: после победы над Бразилией все в Хорватии думают, что сборная выйдет в финал ЧМ

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира — 2022, в котором сборная Хорватии встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Это замечательный день для всей Хорватии. Наша сборная способна выйти в финал второй чемпионат мира подряд. Мы, хорваты, гордимся нашими футболистами и рады такому достижению. Сегодня увидим, смогут ли футболисты Хорватии совершить ещё больший подвиг по сравнению с тем, который был в матче с Бразилией.
Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У аргентинца остался последний шанс выиграть чемпионат мира. Вся южноамериканская сборная сейчас играет на Лионеля. Жду тяжёлой игры, но хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля.
После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней!» — приводит слова Бистровича Sport24.
- 13 декабря 2022
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