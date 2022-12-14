Абаев об РПЛ: варимся в собственной каше, а оставшиеся легионеры не могут чему-то научить

Экс-голкипер «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и других российских клубов Илья Абаев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, уровень чемпионата России упал, так как из лиги уехали сильные легионеры.

«Уровень РПЛ упал? Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь. Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему‑то научить.

Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных. Можно ли бороться с гегемонией сине‑бело‑голубых? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеётся)? Лучше бы с такими деньгами они кого‑нибудь вырастили», — приводит слова Абаева «Матч ТВ».