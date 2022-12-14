Новосельцев: был бы рядом со мной такой игрок, как Модрич, что-то могло пойти по-другому

Бывший защитник «Ростова», «Сочи», «Зенита» и ряда других российских клубов Иван Новосельцев высказался на тему поддержки в футбольной команды на примере полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. Также Новосельцев назвал Курбана Бердыева своим «батей» в футболе.

«Очень часто нет такого человека, который смог бы тебя поддержать. В большинстве случаев у игроков нет такого человека, нет такого партнёра по команде, который увидит, что что‑то не так. Минутного разговора хватит, даже одного слова хватит, чтобы поднять человека и опустить.

Кто для меня «батя» в футболе? Из тренеров — Курбан Бердыев, который дал мне огромную почву под ногами. До него я думал, что знаю футбол, но когда пришёл к нему, понял, что я футбол вообще не знал. А из игроков, конечно, были те, кто подсказывал. В «Торпедо» Денис Бояринцев, Нобоа в «Сочи». Такие моменты запоминаются. Но был бы рядом со мной такой игрок, как Модрич, я был бы очень счастлив, и, возможно, что‑то было бы по‑другому», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».