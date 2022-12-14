Э. Мартинес — о победе в матче с Хорватией: это была Аргентина против остального мира

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0).
«Не могу в это поверить. Когда мы проиграли на старте турнира, всё было не так. Люди сомневались в нас, поскольку до этого была беспроигрышная серия из 36 матчей. Первый тайм игры с Мексикой сложился не лучшим образом. Все хотели, чтобы мы проиграли. Это были мы против остального мира. Я так счастлив. Наша команда состоит из 26 воинов и 45 миллионов аргентинцев за нашими спинами.
Франция или Марокко в финале? Не имеет значения. Обе команды показывают превосходные результаты. Это две разные, но очень сильные сборные. Неважно, кто станет нашим соперником, ведь это финал чемпионата мира, и мы знаем, что в любом случае будет очень сложно», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча
- 14 декабря 2022
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