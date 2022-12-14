Рахимич: Россия должна остаться в УЕФА
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Бывший футболист московского ЦСКА, ныне тренирующий сборную Боснии и Герцеговины, Элвир Рахимич считает, что Россия должна остаться в УЕФА и отказаться от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.
«Что думаю о возможном переходе России в Азиатскую конфедерация футбола? Решать должно руководство РФС. Сегодня одна ситуация, а завтра всё может измениться. Это больше политический вопрос, а я не люблю политику.
Россия должна остаться там, где она сейчас — в УЕФА. Надеюсь, всё быстро решится и российский футбол вернётся на международную арену», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».
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