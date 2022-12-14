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Рахимич: Россия должна остаться в УЕФА

Рахимич: Россия должна остаться в УЕФА
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Бывший футболист московского ЦСКА, ныне тренирующий сборную Боснии и Герцеговины, Элвир Рахимич считает, что Россия должна остаться в УЕФА и отказаться от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.

«Что думаю о возможном переходе России в Азиатскую конфедерация футбола? Решать должно руководство РФС. Сегодня одна ситуация, а завтра всё может измениться. Это больше политический вопрос, а я не люблю политику.

Россия должна остаться там, где она сейчас — в УЕФА. Надеюсь, всё быстро решится и российский футбол вернётся на международную арену», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
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