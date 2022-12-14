Вратарь Хорватии Ливакович выразил недоумение назначенным пенальти в матче с Аргентиной

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о назначенном пенальти в свои ворота в матче полуфинала чемпионата мира с Аргентиной (0:3).

«Вы всё видели. Какой пенальти?!» — приводит слова Ливаковича Jutarnji.

27-летний Ливакович стал одной из причин нахождения Хорватии в полуфинале чемпионата мира. На протяжении всего турнира вратарь загребского «Динамо» неоднократно спасал свою команду, а в матче с Бразилией установил рекорд по числу спасений в одном матче ЧМ-2022. Также Ливакович помог своей сборной выиграть две серии пенальти.

Сборной Аргентины в финале чемпионата мира предстоит сыграть с победителем пары Франция — Марокко. Их встреча пройдёт сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Финальный матч состоится 18 декабря (18:00 мск).

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