Вратарь Хорватии Ливакович выразил недоумение назначенным пенальти в матче с Аргентиной

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о назначенном пенальти в свои ворота в матче полуфинала чемпионата мира с Аргентиной (0:3).
«Вы всё видели. Какой пенальти?!» — приводит слова Ливаковича Jutarnji.
27-летний Ливакович стал одной из причин нахождения Хорватии в полуфинале чемпионата мира. На протяжении всего турнира вратарь загребского «Динамо» неоднократно спасал свою команду, а в матче с Бразилией установил рекорд по числу спасений в одном матче ЧМ-2022. Также Ливакович помог своей сборной выиграть две серии пенальти.
Сборной Аргентины в финале чемпионата мира предстоит сыграть с победителем пары Франция — Марокко. Их встреча пройдёт сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Финальный матч состоится 18 декабря (18:00 мск).
Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату. Видеоролик:
- 14 декабря 2022
-
11:52
-
11:50
-
11:36
-
11:28
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:36
-
10:29
-
10:24
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:59
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:28
-
09:24
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:22
-
07:20
-
07:03