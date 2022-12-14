В Барселоне отпраздновали выход Лионеля Месси в финал чемпионата мира
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Болельщики, находящиеся в испанской Барселоне, отпраздновали выход бывшего футболиста местной одноимённой команды Лионеля Месси в финал чемпионата мира. Вчера, 13 декабря, сборная Аргентины с 35-летним игроком обыграла Хорватию (3:0), сам Месси сделал «гол+пас».
В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:
В финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины встретится с победителем пары Марокко — Франция (14 декабря, 22:00 мск). Решающий матч ЧМ-2022 состоится на стадионе «Лусайл Айконик» 18 декабря (18:00 мск). Для Месси это второй финал чемпионата мира в карьере: в 2014 году сборная Аргентины в дополнительное время проиграла Германии (0:1) на турнире в Бразилии.
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