«Как ты это делаешь?» Смолов обратился к Месси

Российский нападающий Фёдор Смолов оставил комментарий под публикацией Лионеля Месси, посвящённой выходу сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.
После победы в матче 1/2 финала чемпионата мира с Хорватией (3:0) Месси опубликовал в своих соцсетях фотографию с игры и подписал её: «До конца! Мы набрались сил и вернулись, чтобы сыграть ещё один крутой матч. Спасибо большое всем за доверие и поддержку! Давай, Аргентина!»
Публикация Месси собрала сотни тысяч комментариев, часть из них — от известных футбольных личностей. В стороне не остался и Фёдор Смолов. Он обратился к Месси с вопросом: «Как ты это делаешь?», добавив несколько эмодзи.
Фото: Скриншот из соцсетей
Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинальной пары Франция — Марокко.
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