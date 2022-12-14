Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ривалдо: Месси давно заслужил титул чемпиона мира. Бог наградит его в финале ЧМ-2022

Ривалдо: Месси давно заслужил титул чемпиона мира. Бог наградит его в финале ЧМ-2022
Комментарии

Бывший бразильский футболист Ривалдо выразил уверенность, что нападающий Лионель Месси станет чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундаиле в Катаре.

«В финале чемпионата мира не выступит ни Бразилия, ни Неймар, так что я поддержку Аргентину. Месси уже давно заслужил титул чемпиона мира, но бог всё знает и наградит его в это воскресенье. Лео, ты заслуживаешь этого титула за то, какой ты, и за прекрасный футбол, который всегда показывал. Я снимаю шляпу», — написал Ривалдо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.

«Ему суждено стать мемом». В СМИ Аргентины смеются над игроком Хорватии и кланяются Месси «Ему суждено стать мемом». В СМИ Аргентины смеются над игроком Хорватии и кланяются Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022