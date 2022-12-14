«Боруссия» Д подпишет Уилфрида Заху в случае ухода Юссуфа Мукоко в «Челси»

Дортмундская «Боруссия» определилась с заменой для нападающего Юссуфа Мукоко, которым активно интересуется «Челси». Немецкий клуб в этом случае намерен подписать форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заху. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.



30-летний Заха в 13 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами, как и контракт Мукоко, истекает в конце сезона.

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